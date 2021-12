GF Vip 6 | Soleil Sorge ha bestemmiato | il video non lascia dubbi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 11 dicembre 2021) Potrebbe concludersi anzitempo l’esperienza dinella Casa del Grande Fratello Vip 6. Il motivo è una bestemmia pronunciata dalla concorrente subito dopo la puntata andata in onda ieri sera, venerdì 10 dicembre 2021. Al termine della diretta,si è stesa a terra per cercare di rilassarsi, provata dalle numerose critiche ricevute a seguito della sua lite con Sophie Codegoni e altre concorrenti. A un certo punto ha pronunciato una bestemmia, ma lo ha fatto in inglese: “oh fuc**ng god” si sente dire dalla. Si tratta dell’equivalente italiano di “po**o d**”. Cosa succederà ora? Il fatto che la bestemmia fosse in un’altra lingua salverà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf vip 2021,e Alex Belli complici più che ...