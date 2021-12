Fiorentin poker alla Salernitana | 4-0 Doppietta di Vlahovic capocannoniere a quota 15 Pagelle

(Di sabato 11 dicembre 2021) Vola a 30 punti, laa. Che mantiene il quinto posto in classifica e continua a sognare l'Europa, il mondo, i pianeti lontani... Perefino0 la Coppa Italia, visto che mercoledì ospiterà il Benevento per andare avanti. Dura mezz'ora, esattamente 31 minuti, la resistenza delladi capitan Ribery. Poi Bonaventura trova un pertugio nella difesa campana e infila Belec con un gran tiro che finisce all'angolino basso. Poi l'exploit diL'articolo proviene da Firenze Post.

Non si ferma la corsa della Fiorentina, che vince 4-0 al Franchi guidata da uno strepitoso Dusan Vlahovic. L'attaccante mette a segno il quinto gol consecutivo in campionato e sale a quota 15 reti in ...Roma, 11 dicembre 2021 - Torna il sabato di Serie A con tre partite in programma oggi. Nel primo match, la Fiorentina, lanciatissima in zona Europa, ha calato il poker contro la Salernitana. Alle 18 l ...