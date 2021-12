F1: Verstappen, 'pole sensazione fantastica ma gara è domani' (Di sabato 11 dicembre 2021) Yas Marina, 11 dic. (Adnkronos) - "pole è una sensazione fantastica, abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Sono molto contento ma non è mai semplice, loro sono stati forti nelle ultime gare. Ma ora guardo a domani che è la giornata più importante. Sarà importantissimo fare una bella partenza, dopodichè cercheremo di fare la nostra gara cercando di fare del nostro meglio e vedremo poi il risultato finale". Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi l'ultimo della stagione l'olandese e il britannico della Mercedes Lewis Hamiton si giocheranno il mondiale piloti. "Gli incidenti? Io faccio sempre del mio meglio e il team mi dà a disposizione la migliore macchina possibile". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Yas Marina, 11 dic. (Adnkronos) - "è una, abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Sono molto contento ma non è mai semplice, loro sono stati forti nelle ultime gare. Ma ora guardo ache è la giornata più importante. Sarà importantissimo fare una bella partenza, dopodichè cercheremo di fare la nostracercando di fare del nostro meglio e vedremo poi il risultato finale". Lo ha detto il pilota della Red Bull Maxal termine delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi l'ultimo della stagione l'olandese e il britannico della Mercedes Lewis Hamiton si giocheranno il mondiale piloti. "Gli incidenti? Io faccio sempre del mio meglio e il team mi dà a disposizione la migliore macchina possibile".

