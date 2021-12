Covid, un neozelandese si fa vaccinare 10 volte in un giorno al posto di No vax: aperta un'inchiesta (Di sabato 11 dicembre 2021) In Nuova Zelanda un uomo si è fatto somministrazione il vaccino anti - Covid per ben dieci volte in un giorno al posto di altrettanti No vax per permettere loro di ottenere il certificato vaccinale , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) In Nuova Zelanda un uomo si è fatto somministrazione il vaccino anti -per ben dieciin unaldi altrettanti No vax per permettere loro di ottenere il certificato vaccinale , ...

