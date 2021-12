Covid, Sestili: “A Natale picco con 30mila contagi” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Siamo ancora nella fase della crescita dei contagi “Covid, “dell’espansione dell’epidemia. Questa crescita però sta rallentando, settimana dopo settimana. Basta vedere i dati. Un mese fa da una settimana all’altra c’era una crescita del 50%. Poi siamo passati a un aumento del 25%, arrivando agli ultimi sette giorni del 13%”. A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera, Giorgio Sestili, fisico divulgatore scientifico che ha analizzato l’evoluzione delle curve dei dati dell’epidemia, puntualizzando che ora “stiamo raggiungendo il picco dei contagi, a Natale, circa 30 mila”. Dopodiché, “potremmo rimanere a lungo in un plateau, una fase stazionaria. Oppure cominciare a scendere con una velocità variabile”, dipende dall’andamento delle vaccinazioni e dalle misure che verranno prese: ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Siamo ancora nella fase della crescita dei, “dell’espansione dell’epidemia. Questa crescita però sta rallentando, settimana dopo settimana. Basta vedere i dati. Un mese fa da una settimana all’altra c’era una crescita del 50%. Poi siamo passati a un aumento del 25%, arrivando agli ultimi sette giorni del 13%”. A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera, Giorgio, fisico divulgatore scientifico che ha analizzato l’evoluzione delle curve dei dati dell’epidemia, puntualizzando che ora “stiamo raggiungendo ildei, a, circa 30 mila”. Dopodiché, “potremmo rimanere a lungo in un plateau, una fase stazionaria. Oppure cominciare a scendere con una velocità variabile”, dipende dall’andamento delle vaccinazioni e dalle misure che verranno prese: ...

