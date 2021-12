Covid, Remuzzi: “Scienza non è Bibbia, non ci sono certezze” (Di sabato 11 dicembre 2021) “La Scienza non è la Bibbia. Se qualcuno vi dice di avere certezze, non credetegli”. Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri, si esprime così a In Onda rispondendo alle domande sull’epidemia di Covid, mentre i riflettori si accendono sulla variante Omicron. In Italia “la curva sta rallentando. Il picco potrebbe esserci tra un paio di settimane, ma non è detto che ci sia. Potrebbe esserci un plateau, ora abbiamo un aumento di casi e ricoveri, ma in percentuale l’incremento è inferiore a quello delle scorse settimane. Abbiamo la ragionevole speranza che in un paio di settimane le cose inizino almeno a stabilizzarsi”, dice. “E’ una speranza ragionevole: se in questo ambito qualcuno vi dice di avere certezze, non credetegli. La Scienza non è la ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Lanon è la. Se qualcuno vi dice di avere, non credetegli”. Il professor Giuseppe, direttore dell’istituto Mario Negri, si esprime così a In Onda rispondendo alle domande sull’epidemia di, mentre i riflettori si accendono sulla variante Omicron. In Italia “la curva sta rallentando. Il picco potrebbe esserci tra un paio di settimane, ma non è detto che ci sia. Potrebbe esserci un plateau, ora abbiamo un aumento di casi e ricoveri, ma in percentuale l’incremento è inferiore a quello delle scorse settimane. Abbiamo la ragionevole speranza che in un paio di settimane le cose inizino almeno a stabilizzarsi”, dice. “E’ una speranza ragionevole: se in questo ambito qualcuno vi dice di avere, non credetegli. Lanon è la ...

