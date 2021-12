Covid, in Gb nuovo picco di contagi da variante Omicron (Di sabato 11 dicembre 2021) Un forte incremento di casi accertati di variante Omicron si è registrato in Gran Bretagna: 633 in 24 ore, circa il 50% in più rispetto al giorno precedente. Lo rende noto l'agenzia per la sicurezza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) Un forte incremento di casi accertati disi è registrato in Gran Bretagna: 633 in 24 ore, circa il 50% in più rispetto al giorno precedente. Lo rende noto l'agenzia per la sicurezza ...

