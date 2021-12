Contrastare l’egemonia culturale della sinistra | serve una strategia | ma soprattutto coraggio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 dicembre 2021) Cercando «Indro Montanelli» su Google immagini, dopo una decina di foto del celebre giornalista compare anche lo scattosua statua sporca di vernice a causa dell’azione del collettivo «Non una di meno». La foto del monumento vandalizzato compare sul motore di ricerca molto prima di quellastatua pulita. Se poi si fa una ricerca per «Statua Montanelli», compaiono quasi solo immaginideturpazione. Un caso di «cancel culture»? Senz’altro. Che Montanelli possa essere davvero «cancellato» dalla storia del giornalismo italiano, e quindi dalla storia d’Italia, tuttavia, non lo hanno verosimilmente mai creduto neppure gli attivisti con l’hobbyvernice. Si tratta quindi di un gesto di frustrazione, destinato inevitabilmente allo scacco? Non esattamente.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ...