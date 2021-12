Cinema: ai premi Efa delusione per Sorrentino, trionfa "Quo vadis, Aida?" (Di sabato 11 dicembre 2021) La 34a edizione dei premi del Cinema europeo vede il successo del film diretto dalla bosniaca Jasmila Žbani? che ottiene la statuetta per il miglior film, la regia e la migliore attrice con Jasna ?uri?i?. Migliore attore è Anthony Hopkins per "The Father". Nessun premio per "E' stata la mano di Dio" che aveva tre candidature Leggi su rainews (Di sabato 11 dicembre 2021) La 34a edizione deideleuropeo vede il successo del film diretto dalla bosniaca Jasmila Žbani? che ottiene la statuetta per il miglior film, la regia e la migliore attrice con Jasna ?uri?i?. Migliore attore è Anthony Hopkins per "The Father". Nessuno per "E' stata la mano di Dio" che aveva tre candidature

EFA 2021: trionfo per Quo vadis, Aida, nessun premio su tre candidature per Paolo Sorrentino ... dove alcuni presentatori delle diverse categorie di premi erano presenti in studio, mentre altri ... Il Premio al Successo europeo nel cinema mondiale 2021 è andato alla regista danese Susanne Bier , ...

