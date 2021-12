"Che saturazione aveva arrivato in ospedale". Mauro da Mantova intubato, parla Cuciani: l'orrore segreto, "il famoso primario..." (Di sabato 11 dicembre 2021) La vicenda di Mauro da Mantova, l'ascoltatore "estremo" de La Zanzara, su Radio24, ha sconvolto l'Italia. Ed è lo stesso Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione insieme a David Parenzo, a raccontare di aver convinto il 61enne "complottista infernale" e irriducibile no vax a ricoverarsi perché vittima del Covid. Una decina di giorni fa, in radio, l'uomo si vantava in radio: "Sono al supermercato, a starnutire, senza mascherina e con la febbre a 38". Di fatto, un untore. A Curtatone, in provincia di Mantova, nelle ultime ore sono esplosi i contagi. Nel frattempo, Mauro è finito in ospedale nella vicina Borgo Trento (Verona), ed è stato intubato. Cruciani lo aveva invitato prima a tornare a casa ("Ma sei pazzo, non si fa così..."), quindi, in privato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La vicenda dida, l'ascoltatore "estremo" de La Zanzara, su Radio24, ha sconvolto l'Italia. Ed è lo stesso Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione insieme a David Parenzo, a raccontare di aver convinto il 61enne "complottista infernale" e irriducibile no vax a ricoverarsi perché vittima del Covid. Una decina di giorni fa, in radio, l'uomo si vantava in radio: "Sono al supermercato, a starnutire, senza mascherina e con la febbre a 38". Di fatto, un untore. A Curtatone, in provincia di, nelle ultime ore sono esplosi i contagi. Nel frattempo,è finito innella vicina Borgo Trento (Verona), ed è stato. Cruciani loinvitato prima a tornare a casa ("Ma sei pazzo, non si fa così..."), quindi, in privato, ...

