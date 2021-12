Cagliari, Joao Pedro: «Questa squadra è casa mia. Italia? Contento si sia pensato a me» (Di sabato 11 dicembre 2021) Il capitano del Cagliari Joao Pedro si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’attaccante rossoblù Il capitano del Cagliari Joao Pedro si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport tra passato, presente e futuro. Lle sue dichiarazioni. SACRIFICI – «Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita. È stata dura. Sono andato via di casa a 13 anni, sono arrivato in Italia che ne avevo 18». Cagliari – «Dopo aver girato tanto ecco Cagliari, casa mia. Mi sono affermato lavorando tanto e l’aver fatto tanti ruoli mi aiuta. Ho iniziato a giocare come punta nel 2018, è stata una scelta di mister Maran. Ho capito subito che sarebbe stato il ruolo perfetto per me. Ho seguito ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il capitano delsi racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’attaccante rossoblù Il capitano delsi racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport tra passato, presente e futuro. Lle sue dichiarazioni. SACRIFICI – «Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita. È stata dura. Sono andato via dia 13 anni, sono arrivato inche ne avevo 18».– «Dopo aver girato tanto eccomia. Mi sono affermato lavorando tanto e l’aver fatto tanti ruoli mi aiuta. Ho iniziato a giocare come punta nel 2018, è stata una scelta di mister Maran. Ho capito subito che sarebbe stato il ruolo perfetto per me. Ho seguito ...

