Assunta Pacifico | all’imprenditrice partenopea il Leone d’oro di Venezia

(Di sabato 11 dicembre 2021) A soli sette anni ha iniziato a lavorare nella bottega dei genitori. Quella bambina passava le ore intere su una cassetta di birra a pulire le cozze. Oggi, ha reso celebre nel mondo la storia della “zuppa di cozze”, del “brodo di polpo”, e altri piatti di mare tipici partenopei. Adè stato consegnato ieri il premiodi, un riconoscimento di prestigio mondiale, nell’ambito del Gran Premio Internazionale di2021. Alla consegna del prestigioso Premio di San Marco, dal 1932 riconoscimento dell’impegno e della capacità per i cittadini che si distinguono per Meriti Professionali, è stato presente anche Nunzio Scicchitano, marito e compagno di vita dell’imprenditrice napoletana. Trent’anni fa (30 anni di attività lo scorso 16 giugno), insieme hanno ...

Adè stato consegnato, questa mattina 10 dicembre, il premio Leone d'oro di Venezia , un riconoscimento di prestigio mondiale, nell'ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia