Anzio, positivi al Covid violano la quarantena ma incappano in un posto di blocco: denunciati (Di sabato 11 dicembre 2021) positivi al Covid violano la quarantena, denunciati. I Carabinieri della Compagnia di Anzio nel corso di mirati controlli nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea finalizzati alla verifica del rispetto della normativa antiCovid-19 hanno denunciato a piede libero una coppia di cittadini moldavi, lui 38enne e lei 37enne, che dopo essere stati fermati, a bordo della loro auto, per un controllo in viale Nerone ad Anzio, è emerso che avevano violato la quarantena domiciliare a cui erano sottoposti perché positivi al Covid-19. Leggi anche: Ardea, dietro al bancone a servire i clienti senza Green Pass: chiusa Tabaccheria su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021)alla. I Carabinieri della Compagnia dinel corso di mirati controlli nei comuni di, Nettuno e Ardea finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti-19 hanno denunciato a piede libero una coppia di cittadini moldavi, lui 38enne e lei 37enne, che dopo essere stati fermati, a bordo della loro auto, per un controllo in viale Nerone ad, è emerso che avevano violato ladomiciliare a cui erano sottoposti perchéal-19. Leggi anche: Ardea, dietro al bancone a servire i clienti senza Green Pass: chiusa Tabaccheria su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Anzio, positivi al Covid violano la quarantena ma incappano in un posto di blocco: denunciati - romatoday : In auto sul litorale, positivi al Coronavirus dovevano essere in casa in quarantena - ilClandestinoTW : A spasso per Anzio positivi al covid, i Carabinieri denunciano una coppia - ilClandestinoTW : Ad Anzio i positivi al coronavirus sono 340, 13 i ricoverati in ospedale - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 1.549 nuovi casi (702 a Roma ) e 2 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3.9% -