Andrea De Carlo | uno scrittore degli anni Ottanta

(Di sabato 11 dicembre 2021) Quella diDeè una di quelle vite che circoscrivi nel globo prima che su una linea temporale. Per seguirne le vicende bisogna essere disposti un po’ anche a viaggiare.Di origini siculo-cilene, Devive e cresce nella Milano, da cui però si allontana ben presto. Ancora giovanissimo, viaggia verso l’Europa, gli Stati Uniti, l’Australia, il Nord e Sud America, svolgendo diversi lavori, alcuni dei quali verranno raccontati nel suo primo romanzo “Terra di panna”, uscito nel 1981. Il promettente esordio diDeProprio a questa prima opera è legato il più fortunato aneddoto della sua carriera di. Fu infatti Italo Calvino a raccogliere il manoscritto dalla portineria della casa editrice torinese e a comunicargli, nel novembre 1980, che Einaudi lo ...

Advertising

MaestriMargher1 : “Fai attenzione al tuo carattere, diventa il tuo destino.” Andrea De Carlo, nato l’11 dicembre 1952 - massimo_silveri : RT @museoWOW: Tutto #Diabolik. Dal fumetto al cinema al fumetto Questa domenica 12 dicembre alle 18:30 a #WOWSpazioFumetto scopriremo grap… - Igor_rsn : RT @museoWOW: Tutto #Diabolik. Dal fumetto al cinema al fumetto Questa domenica 12 dicembre alle 18:30 a #WOWSpazioFumetto scopriremo grap… - Morenozagor : RT @museoWOW: Tutto #Diabolik. Dal fumetto al cinema al fumetto Questa domenica 12 dicembre alle 18:30 a #WOWSpazioFumetto scopriremo grap… - Zagorforever : RT @museoWOW: Tutto #Diabolik. Dal fumetto al cinema al fumetto Questa domenica 12 dicembre alle 18:30 a #WOWSpazioFumetto scopriremo grap… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Carlo

... l'architettoGualla , in rappresentanza dei vincitori del concorso e Davide Vuillermoz , ... progettata da Alpteam srl , lo Studio di Architettura DeGualla , l'architetta Francesca ...Santo San Damaso papa Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1926 Guido Laterza Link Sponsorizzato 1944 Gianni Morandi 1952De1954 Jermaine Jackson - Proverbio Quelli che simulano vogliono guadagnare molto e spendere poco - Accadde oggi 1936 Edoardo VIII, re d'Inghilterra, abdica per poter sposare Wallis ...Ecco dunque il racconto dello storico sanremese Andrea Gandolfo sull’epidemia di colera che colpì la città nel 1837: «Ai primi di luglio del 1835 una grave epidemia di colera, forse portata dal mare, ...L’almanacco Barbanera di oggi, sabato 11 dicembre 2021. Il Santo del giorno Oggi è l’11 dicembre, si ricorda San Damaso. Il nome Damaso è di origine ...