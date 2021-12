75mila morti in 5 mesi per la Variante Omicron: l’allarme dal Regno Unito per lo scenario peggiore (Di sabato 11 dicembre 2021) La Variante Omicron dilaga nel Regno Unito, dove ogni giorno i casi rilevati crescono del 50%. Nelle ultime ore sono stati 633 i pazienti trovati positivi alla nuova Variante del Covid-19 che sta preoccupando il mondo per la sua contagiosità e anche un recente studio ha lanciato l’allarme. Nello scenario peggiore, infatti, Omicron potrebbe causare quasi 75.000 morti nei prossimi mesi. Omicron può causare tra i 25 e i 75mila morti entro aprile: lo studio A lanciare l’allarme è la London School of Hygiene & Tropical Medicine, parte del gruppo scientifico per le emergenze, che ha elaborato un nuovo modello di come la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Ladilaga nel, dove ogni giorno i casi rilevati crescono del 50%. Nelle ultime ore sono stati 633 i pazienti trovati positivi alla nuovadel Covid-19 che sta preoccupando il mondo per la sua contagiosità e anche un recente studio ha lanciato. Nello, infatti,potrebbe causare quasi 75.000nei prossimipuò causare tra i 25 e ientro aprile: lo studio A lanciareè la London School of Hygiene & Tropical Medicine, parte del gruppo scientifico per le emergenze, che ha elaborato un nuovo modello di come la ...

