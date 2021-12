(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dicembre 2021 –continua ad estendere i servizi inultraveloce in Sicilia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber nella città di, nota per il prestigioso centro storico barocco, incluso dall’UNESCO tra i ‘Patrimoni dell’Umanità’, e per la produzione del cioccolato. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia inottica, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di: “L’arrivo della super...

Advertising

palermo24h : Telecomunicazioni, WINDTRE raggiunge Modica con la fibra FTTH -

Ultime Notizie dalla rete : Windtre raggiunge

Nuovo Sud

Per Gianluca Corti (nella foto), Chief Commercial Officer di: "L'arrivo della super fibra FTTH a Modica garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle ...La curva in salita di problemidi questo giovedì, al momento di questa pubblicazione, più degli 800 alert di persone che non riescono a navigare, dunque effettuare le più comuni ...Impossibile non dare peso ai problemi WindTre oggi 9 dicembre. Non funziona in particolar modo il servizio di rete dell’operatore unificato e ci sarebbe una zona particolare ad essere interessata dal ...Quali sono gli elementi più importanti che si devono prendere in considerazione nel momento in cui si sceglie una nuova offerta Internet casa.