Vaccino covid ai bambini, in Toscana 4800 prenotazioni in due ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - Subito migliaia di bambini tra i 5 e gli 11 anni prenotati per il Vaccino pediatrico Pfizer anticovid all'apertura della sezione dedicata sul portale della Regione Toscana . Leggi su lanazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - Subito migliaia ditra i 5 e gli 11 anni prenotati per ilpediatrico Pfizer antiall'apertura della sezione dedicata sul portale della Regione

