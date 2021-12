Vaccini e tamponi, si va verso il maxi polo a Molini Girola. Ma la Canigola: 'Lì ci sono già 10 classi dei Licei' (Di venerdì 10 dicembre 2021) FERMO - È durato quattro giorni il centro tamponi di Porto San Giorgio che, da stamattina, trasloca al Fermo Forum. Il caos stradale di lunedì, con Statale e Valdete bloccate per ore, ha convinto l'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) FERMO - È durato quattro giorni il centrodi Porto San Giorgio che, da stamattina, trasloca al Fermo Forum. Il caos stradale di lunedì, con Statale e Valdete bloccate per ore, ha convinto l'...

Advertising

dgx2018 : RT @BarillariDav: Ancora in tv ci prendono per il culo con #andratuttobene ....se ci vacciniamo tutti e se facciamo i bravi, salveremo la P… - anna30048679 : @ManganiRonci @intuslegens @mazzanti_giu Lo scrivo in italiano magari ci arriva. Da greenpass a supergreenpass (di… - michele_geraci : Ma quindi, quando dicevo che dovevamo guardare ai paesi che hanno avuto più esperienza di noi, come Cina, dove il c… - BallaConNoi2010 : Un anno fa' i bambini non si ammalavano? Certo che si, ma stranamente non di CVD. Ora il CVDsta' arrivando ai bambi… - BallaConNoi2010 : @valy_s Un anno fa' i bambini non si ammalavano? Certo che si, ma stranamente non di CVD. Ora il CVDsta' arrivando… -