Ubisoft: il 13 Dicembre un annuncio speciale per Assassin’s Creed Valhalla (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ubisoft ha fatto sapere che il 13 Dicembre verrà fatto un annuncio speciale su Assassin’s Creed Valhalla, senza rilasciare ulteriori dettagli. Si vocifera però che dopo le espansioni Wrath of The Druids e The Siege of Paris, a inizio 2022, possa arrivare un altro corposo aggiornamento che aggiungerebbe al titolo almeno 40 ore di contenuti di gioco. Altre fonti ipotizzano anche un aggiornamento già nel mese di Dicembre. L’attesa sarà comunque molto breve e fra 3 giorni potremo sapere con certezza le novità su Assassin’s Creed Valhalla, che su Stadia sta per ricevere uno sconto molto importante. Grazie alla nuova iniziativa di Stadia (leggi l’articolo) il titolo nei prossimi giorni dovrebbe ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha fatto sapere che il 13verrà fatto unsu, senza rilasciare ulteriori dettagli. Si vocifera però che dopo le espansioni Wrath of The Druids e The Siege of Paris, a inizio 2022, possa arrivare un altro corposo aggiornamento che aggiungerebbe al titolo almeno 40 ore di contenuti di gioco. Altre fonti ipotizzano anche un aggiornamento già nel mese di. L’attesa sarà comunque molto breve e fra 3 giorni potremo sapere con certezza le novità su, che su Stadia sta per ricevere uno sconto molto importante. Grazie alla nuova iniziativa di Stadia (leggi l’articolo) il titolo nei prossimi giorni dovrebbe ...

Advertising

15hyumeg : RT @AssassinsITA: C’è molto più di Midgard da vedere in Assassin’s Creed Valhalla… ???? ?? Collegati sul canale Youtube di Ubisoft per una P… - galluzzimm : RT @AssassinsITA: C’è molto più di Midgard da vedere in Assassin’s Creed Valhalla… ???? ?? Collegati sul canale Youtube di Ubisoft per una P… - AssassinsITA : C’è molto più di Midgard da vedere in Assassin’s Creed Valhalla… ???? ?? Collegati sul canale Youtube di Ubisoft per… - EmanueleMagrin1 : RT @BitcoinPeople1: #Ubisoft, noto produttore francese di #videogiochi, ha annunciato il proprio ingresso nel mondo degli #NFT, tramite la… - BitcoinPeople1 : #Ubisoft, noto produttore francese di #videogiochi, ha annunciato il proprio ingresso nel mondo degli #NFT, tramite… -