Termosifone rotto | bambini della materna si assentano per il troppo freddo

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 dicembre 2021) di Monica De Santis Se non è il Covid ad impedire l’andare a scuola, ci pensa l’allerta meteo. Se non è l’allerta meteo ad impedire l’andare a scuola, ci pensano i termosifoni guasti. Storie queste già sentite e che purnon si vorrebbero più ne sentire e neanche raccontare, eppure, eccoci nuovamente a parlare di scuole inadeguate (non per colpa dei dirigenti o del corpo docente) ad ospitare gli alunni, specie i più piccoli. E’ quello che sta ad esempio capitando all’Istituto Rita Levi Montalcini, plesso di Mercatello. Qui, isezione Dscuola, da alcuni giorni risultano assenti. La causa? Fa. A raccontare l’accaduto è in rappresentanza di tutti i genitoriclasse Antonella Viceconti, mamma di una ...