Salta il tetto Isee di 25.000€ per il Superbonus. Cambia anche il Bonus facciate. Cosa sta succedendo: (Di venerdì 10 dicembre 2021) La nuova “versione” del SuperBonus 110% dovrebbe presentare numerosi vincoli aggiuntivi rispetto a quella già a disposizione dei contribuenti, perciò il Governo sarebbe al lavoro per ridefinire questa agevolazione nella Legge di Bilancio 2022. In particolare, uno dei punti più urgenti da affrontare è il tetto Isee di 25.000€. SuperBonus 110%, Cosa succederà al tetto Isee di 25.000€ per le villette La riunione di maggioranza del Governo sarebbe attesa già oggi, giovedì 9 dicembre, per raggiungere un accordo sui vincoli relativi al SuperBonus 110% in Legge di Bilancio. Le forze politiche sarebbero concordi per l’eliminazione del tetto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) La nuova “versione” del110% dovrebbe presentare numerosi vincoli aggiuntivi rispetto a quella già a disposizione dei contribuenti, perciò il Governo sarebbe al lavoro per ridefinire questa agevolazione nella Legge di Bilancio 2022. In particolare, uno dei punti più urgenti da affrontare è ildi 25.110%,succederà aldi 25.per le villette La riunione di maggioranza del Governo sarebbe attesa già oggi, giovedì 9 dicembre, per raggiungere un accordo sui vincoli relativi al110% in Legge di Bilancio. Le forze politiche sarebbero concordi per l’eliminazione del...

