Premio Atreju 2021 alla mamma di Willy. Oggi Salvini. Il programma della quinta giornata (video) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Premio Atreju 2021 alla memoria di Willy Monteiro Duarte. Il giovane capoverdiano di 21 anni massacrato di botte a morte per aver difeso un amico in difficoltà. A Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre dello scorso anno. La quarta giornata di Atreju, che prosegue con grande successo a Roma, si è conclusa con la consegna della "statuetta" della manifestazione (un presepe artigianale) alla mamma di Willy, Lucia. Che commossa ha ringraziato Giorgia Meloni per l'iniziativa Premio Atreju alla mamma di Willy Duarte La leader di Fratelli d'Italia, primo partito a chiedere la medaglia d'oro per il ...

