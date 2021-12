Positivi ma con il green pass valido | al lavoro con il Garante per aggiornare l’app di verifica Stato di emergenza | ipotesi proroga ad aprile

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ministero della Salute sta facendo pressing sull’Unione europea per il problema deivalidi anche a chi è positivo, in mancanza di una revoca temporanea, e lavora con ilperla app e non far leggere come validi i certificati dei

Advertising

LaStampa : Troppi positivi con Green pass valido, il ministero: “Pronti ad attivare la revoca del certificato”. - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - RegLombardia : ?? A fronte di 50.122 tamponi effettuati, sono 1.486 i nuovi positivi (2,9%). ?? Consulta online la piattaforma con i… - GianlucaZx : RT @byoblu: A distanza di mesi dall'introduzione del green pass il Governo sembra essersi improvvisamente accorto di quello che diciamo da… - ge_group : RT @LaStampa: Troppi positivi con Green pass valido, il ministero: “Pronti ad attivare la revoca del certificato”. -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi con

commenta Continua a crescere il ritmo dei contagi Covid in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono sfiorati i 4.000 nuovi3.993 casi. Il dato potrebbe però essere il frutto di un riequilibrio dei conteggi (giovedì i casi erano stati 1.928) dopo un rallentamento dei tracciamenti nella giornata festiva dell'8 ..."Stiamo assistendo ad un aumento della pressione sugli ospedaliun incremento dei ricoveri, ci ... "La recrudescenza deiera attesa - ricorda Vergallo - ma al momento non assistiamo ad una ...Solo in caso di anamnesi positiva per anafilassi ... tuteleranno anche gli amici e i parenti che entrano in contatto con loro e che, per le loro condizioni di salute (es. difese immunitarie ...La principessa etiope si è raccontata su Fanpage.it. Clarissa Hailé Selassié, una delle concorrenti che più ha portato allegria e positività ...