"Non uscite di casa". Disastro maltempo: città isolata, scuole chiude, acqua e fango ovunque (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calvi Risorta, momenti drammatici nel corso della notte. Come reso noto dall'Ansa, problemi e allagamenti si sono registrati in diverse aree della regione. Oltre a Calvi Risorta, sembrano uscire segnati dall'ondata di maltempo anche il comune di Pignataro Maggiore così come l'intera provincia di Caserta. Parole di allerta da parte del sindaco Giovanni Lombardi. In seguito al maltempo, infatti, è stata ordinata anche la chiusura delle scuole: "Cari cittadini, questa notte il nostro territorio è stato colpito da una calamità naturale di portata epocale. Il sistema fognario di buona parte della nostra provincia é andato in tilt, molte delle nostre strade si sono allagate, diverse abitazioni ed esercizi commerciali sono state inondati da una quantità di acqua notevole".

