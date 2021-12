Militari a guardia di gas e greggio. Lo Stato al servizio dei petrolieri. Due miliardi in 4 anni per difendere Eni e fonti fossili. La denuncia nell’ultimo rapporto di Greenpeace (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si fa presto a parlare di transizione ecologica, green economy ed energia rinnovabile. Eppure al di là di parole e promesse, la realtà è che l’Italia – come ogni altro Stato – difende con le unghie e con i denti le operazioni legate alla difesa delle fonti fossili. A metterlo nero su bianco è un rapporto di Greenpaece secondo cui malgrado gli accordi sul clima, l’Unione europea, la Nato e i tre Paesi oggetto dell’indagine, ossia l’Italia, la Spagna e la Germania, continuano imperterriti a spendere miliardi di euro per inviare Militari a protezione delle attività di ricerca, estrazione e importazione di gas e petrolio. Così si scopre che nel 2021, Roma ha investito ben 800 milioni di euro e che dal 2018 a oggi la spesa complessiva per le missioni Militari destinate a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si fa presto a parlare di transizione ecologica, green economy ed energia rinnovabile. Eppure al di là di parole e promesse, la realtà è che l’Italia – come ogni altro– difende con le unghie e con i denti le operazioni legate alla difesa delle. A metterlo nero su bianco è undi Greenpaece secondo cui malgrado gli accordi sul clima, l’Unione europea, la Nato e i tre Paesi oggetto dell’indagine, ossia l’Italia, la Spagna e la Germania, continuano imperterriti a spenderedi euro per inviarea protezione delle attività di ricerca, estrazione e importazione di gas e petrolio. Così si scopre che nel 2021, Roma ha investito ben 800 milioni di euro e che dal 2018 a oggi la spesa complessiva per le missionidestinate a ...

