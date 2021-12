Lozano, solo spavento: i tempi di recupero. Con l’Empoli quattro rientri (Di venerdì 10 dicembre 2021) Hirving Lozano sta bene, per lui tanto spavento e la rottura di un dente, tempi di recupero brevi. Con l’Empoli ci saranno anche Fabian e Anguissa. Ha rischiato tanto Lozano nello scontro con il Leicester, il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Il Napoli ha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale per Lozano è: “Trauma cranico-facciale non commotivo“. Napoli: infermeria, buone notizie per Spalletti I tempi di recupero per Lozano saranno brevi. Il calciatore può essere a disposizione già con l’Empoli, ma le sue condizioni saranno ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Hirvingsta bene, per lui tantoe la rottura di un dente,dibrevi. Conci saranno anche Fabian e Anguissa. Ha rischiato tantonello scontro con il Leicester, il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Il Napoli ha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale perè: “Trauma cranico-facciale non commotivo“. Napoli: infermeria, buone notizie per Spalletti Idipersaranno brevi. Il calciatore può essere a disposizione già con, ma le sue condizioni saranno ...

Advertising

napolipiucom : Lozano, solo spavento: i tempi di recupero. Con l'Empoli quattro rientri #CalcioNapoli #lozano #napoli… - LoveSud2 : RT @CalcioNews24: Che spavento per #Lozano - CalcioNews24 : Che spavento per #Lozano - gilnar76 : Solo tanto spavento per Lozano: il messicano è già tornato a casa #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - nicola_official : 100 milioni in 3, e sono arrivati tutti con un solo allenatore… ha fatto più danni della grandine (Anche se su Loz… -