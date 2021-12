LIVE Civitanova-Trento 3-2 volley, Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: emozioni infinite, rimonta e finale per i marchigiani! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.18: L’appuntamento, dunque è per domenica alle 0.30 per la finalissima del Mondiale per club. Tra poco si gioca la seconda Semifinale, il derby brasiliano tra i favoritissimi del Sada Cruzeiro e il Funvic Taubatè. Grazie per averci seguito e buonanotte! 23.17: Il cubano Yant top scorer del match con 27 punti e grande continuità in attacco, in casa Civitanova bene anche Lucarelli, 18 punti, Simon, 17 punti e Garcia con 11 punti, anche se in difficoltà nella seconda parte di gara e sostituito da Zaytsev che ha messo a terra 5 palloni. Per Trento top scorer un grande Michieletto che ha totalizzato 24 punti, 17 punti per Lavia, 14 punti per Kaziyski e 10 punti per Lisinac 23.15: Servirà qualcosa in più, in ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.18: L’appuntamento, dunque è per domenica alle 0.30 per la finalissima delper. Tra poco si gioca la seconda, il derby brasiliano tra i favoritissimi del Sada Cruzeiro e il Funvic Taubatè. Grazie per averci seguito e buonanotte! 23.17: Il cubano Yant top scorer del match con 27 punti e grande continuità in attacco, in casabene anche Lucarelli, 18 punti, Simon, 17 punti e Garcia con 11 punti, anche se in difficoltà nella seconda parte di gara e sostituito da Zaytsev che ha messo a terra 5 palloni. Pertop scorer un grande Michieletto che ha totalizzato 24 punti, 17 punti per Lavia, 14 punti per Kaziyski e 10 punti per Lisinac 23.15: Servirà qualcosa in più, in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-2 (25-20 22-25 23-25 22-19): semifinale Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-1 (25-20 22-25 11-12): semifinale Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 1-0 volley Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: Itas avanti nel secondo set 11-12 -… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-1 (25-20 22-25 2-3): semifinale Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - #Civitanova-… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 1-0 volley Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: marchigiani più efficaci al servizio 25-… -