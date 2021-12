La generazione dei cuori infranti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un eterno limbo tra la giovinezza e l’età adulta dove i sogni sono meno straordinari di un tempo e la nostalgia fa capolino sempre più spesso perché i nostri “Erano i migliori anni”. Una valigia sull’uscio della porta sempre pronta da riempire, ma poi lasciata lì perché la voglia di partire è forte, ma il coraggio troppo spesso manca. Ecco cosa sono i trent’anni. Ecco chi siamo noi, i protagonisti di una generazione a metà. Perché se a vent’anni eravamo convinte di avere il mondo tra le mani, di poterlo conquistare e dominare in circa una decade, trascorsa quella abbiamo dovuto fare i conti con tutto ciò che è stato e che poteva essere. Scontrandoci con una nuova realtà. E no, lo spegnimento delle 30 candeline non è affatto un tirare le somme. Semmai è solo l’inizio della scelta degli addendi. E quanto è difficile farlo. Ci ritroviamo a camminare su una corda troppo ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un eterno limbo tra la giovinezza e l’età adulta dove i sogni sono meno straordinari di un tempo e la nostalgia fa capolino sempre più spesso perché i nostri “Erano i migliori anni”. Una valigia sull’uscio della porta sempre pronta da riempire, ma poi lasciata lì perché la voglia di partire è forte, ma il coraggio troppo spesso manca. Ecco cosa sono i trent’anni. Ecco chi siamo noi, i protagonisti di unaa metà. Perché se a vent’anni eravamo convinte di avere il mondo tra le mani, di poterlo conquistare e dominare in circa una decade, trascorsa quella abbiamo dovuto fare i conti con tutto ciò che è stato e che poteva essere. Scontrandoci con una nuova realtà. E no, lo spegnimento delle 30 candeline non è affatto un tirare le somme. Semmai è solo l’inizio della scelta degli addendi. E quanto è difficile farlo. Ci ritroviamo a camminare su una corda troppo ...

