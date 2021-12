Kurt Angle | “So perchè mi hanno maltrattato durante il ritiro”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è senza dubbio uno dei wrestler più importanti e significativi della sua generazione. L’Hall of Famer non è più tornato nell’ambito del prowrestling dopo il suo licenziamento ma questo non ferma la WWE ad offrire lui un ruolo dietro le quinte. La sua carriera nella federazione di Stamford è terminata in quel di Wrestlemania 35 dove perse in un famigerato match con Baron Corbin. In una recente intervista ha voluto parlare di quella che è stata l’ultima run alla corte di Vince McMahon. Le sue parole “Credo che non ho avuto una run felicissima per quello che è accaduto a partire dal 2006. Non ce le siamo mandate a dire in quel periodo. Quando sono tornato sapevo che non si sarebbe mai potuti ritornare al rapporto che c’era in precedenza. Volevo tornare per quei fan che misostenuto per 7 anni in WWE e 11 ...