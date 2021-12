Juventus | scoppia un caso Allegri | “Non è convocato | è arrivato tardi…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c’è un momento di serenità duraturo in casain questa stagione davvero complicata. L’inizio fortemente negativo in Serie A (la Vecchia Signora è quinta e lontana dal quarto posto dell’Atalanta) e l’indagine sulle plusvalenze erano stato mitigato in modo clamoroso dal primo posto ottenuto nel girone di Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea che si sono dovuti accontentare di un secondo posto inatteso. La contentezza, però, si è immediatamente spenta per lo scoppio di undiplomatico nello spogliatoio: il tecnico Massimilianoha escluso dalla lista dei convocati un calciatore perché quest’ultimo ètardi agli allenamenti. È stato lo stesso tecnico toscano ad ufficializzare questa scelta che è condivisa, ovviamente, con la società bianconera. Il calciatore della ...