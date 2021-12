Jannik Sinner, like galeotto al post: storia d’amore in arrivo per l’altoatesino? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Esiste il tennista e l’uomo. Anzi, il ragazzo. Perché l’epopea sportiva di Jannik Sinner è esplosa precocemente portandolo, rapidamente, a scalare la classifica del Ranking (ri)portando in auge il tennis italiano, anche grazie ai suoi colleghi connazionali. Siamo abituati ad assistere alle performance dell’altoatesino all’interno del campo da gioco, ma come tutti noi anche lui ha una vita privata, hobby e amori da coltivare. Il tennista nostrano, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Davis, si è posto nuovi obiettivi sportivi. Adesso, però, c’è una piccola pausa che potrebbe indirizzare le attenzioni del ragazzo altrove. Ecco il like galeotto che potrebbe aprire le porte del cuore di Sinner. Il like di Jannik ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Esiste il tennista e l’uomo. Anzi, il ragazzo. Perché l’epopea sportiva diè esplosa precocemente portandolo, rapidamente, a scalare la classifica del Ranking (ri)portando in auge il tennis italiano, anche grazie ai suoi colleghi connazionali. Siamo abituati ad assistere alle performance delall’interno del campo da gioco, ma come tutti noi anche lui ha una vita privata, hobby e amori da coltivare. Il tennista nostrano, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Davis, si èo nuovi obiettivi sportivi. Adesso, però, c’è una piccola pausa che potrebbe indirizzare le attenzioni del ragazzo altrove. Ecco ilche potrebbe aprire le porte del cuore di. Ildi...

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner Jannik Sinner, una giornata a Milanello: 'Emozione fantastica' Dopo le vacanze in montagna in Alta Badia, Jannik Sinner si è concesso un passaggio a Milano. L'altoatesino, più giovane a finire una stagione in Top 10 dai tempi di Juan Martin Del Potro nel 2008, ha visitato Milanello, il centro tecnico del ...

Lo Jannik oltre il tennis: Sinner fa visita al Milan Jannik Sinner È tempo di riposarsi e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione per Jannik Sinner , che si gode un po' di meritato relax dopo la sua straordinaria annata che lo ha portato ...

L'ATP di Halle dà il benvenuto a Jannik Sinner: “Il futuro del tennis è qui” Ubitennis Volpini allenatore di Sinner apre lo stage al Village da domani a domenica GROSSETO. Fine settimana dedicato al tennis, da domani a domenica, al The Village Padel & Tennis in via Davide Lazzeretti 52 a Grosseto. Il circolo che si trova al Casalone ospiterà un nuovo appuntame ...

Milan, Sinner in visita a Milanello: le foto con staff e calciatori rossoneri Visita speciale oggi a Milanello! Nel centro sportivo rossonero, infatti, è arrivato Jannik Sinner, noto tifoso milanista e tra i tennisti più forti del mondo. Il club di via Aldo ...

