-Io sono Babbo Natale | l’ultimo saluto di Gigi Proietti

Oggi 9 Dicembre per la rubrica film Natalizi parleremo di una pellicola del 2021 che è uscito al Cinema il 3 Novembre e dal 6 Dicembre è visibile gratis su Amazon Prime Video dal titolo -Io sono Babbo Natale. Gigi Proietti emoziona, diverte e fa riflettere sul vero senso di questa festività ricca di magia e insieme a Marco Giallini formano un duo comico irriverente e che funziona. L'ultima scena del film è molto commovente mentre Gigi va via con la sua valigia per una nuova vita ed è come se salutasse tutto il pubblico che lo ha amato e seguito calorosamente. Mamma ho perso l'aereo: un film cult di Natale -Io sono Babbo Natale: un film diverso dalla solita commedia

