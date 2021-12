Il vescovo: "Babbo Natale non esiste. Il vestito rosso una trovata della Coca Cola". E' polemica (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Babbo Natale non esiste e la Coca Cola - ma non solo - ne usa l’immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani”. Antonio Staglianò, vescovo della Diocesi di Noto, cantautore per diletto, sorprende tutti nella basilica del SS. Salvatore a Noto, al termine di una partecipata manifestazione, il festival delle “Arti Effimere”, che nella cittadina barocca ha richiamato alunni di tutte le età. Il clou dell’evento è stata la rievocazione dell’arrivo di San NiCola a cavallo.“No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari”. Tra lo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “none la- ma non solo - ne usa l’immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani”. Antonio Staglianò,Diocesi di Noto, cantautore per diletto, sorprende tutti nella basilica del SS. Salvatore a Noto, al termine di una partecipata manifestazione, il festival delle “Arti Effimere”, che nella cittadina barocca ha richiamato alunni di tutte le età. Il clou dell’evento è stata la rievocazione dell’arrivo di San Nia cavallo.“No,non. Anzi, aggiungo che ildelche indossa è stato scelto dallaesclusivamente per fini pubblicitari”. Tra lo ...

