Il vaccino somministrato via spray nasale potrebbe essere più efficace

AGI - Sviluppare un vaccino da somministrare per via nasale in grado di contrastare anche le varianti del virus SARS-CoV-2. Questo l'obiettivo che ha guidato uno studio, descritto sulla rivista Science Immunology, condotto dagli scienziati dell'Università di Yale e dell'Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York, che hanno utilizzato un modello murino per valutare l'efficacia di una vaccinazione intranasale contro Covid-19 e altri agenti patogeni. Il team, guidato da Akiko Iwasaki, ha scoperto che l'immunizzazione intranasale può fornire un'ampia copertura contro virus respiratori di natura diversa, migliore rispetto alla risposta che si potrebbe ottenere con la semplice iniezione del farmaco. "Abbiamo pensato che la migliore difesa fosse legata al contrasto del virus respiratorio nel sito ...

