Il "tappabuchi" del Napoli: la fondamentale crescita di Elmas (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il nostro tappabuchi". Così lo ha definito Luciano Spalletti al termine della partita contro il Leicester riferendosi allpuomo del momento in casa azzurra, Elijif Elmas. Ovvero colui che con una doppietta ha permesso al Napoli di essere presente lunedì nell'urna di Nyon, per i sedicesimi di Europa League. Elmas IL "tappabuchi" DEL Napoli "tappabuchi" perchè il macedone ovunque viene schierato riesce a regalare prestazioni di livello. Mediano, mezz'ala, ala, sia a destra che a sinistra, trequartista e all'occorrenza falso nove: un vero e proprio jolly per Spalletti. Arrivato nel luglio 2019 dal Fenerbahce, dopo due anni finalmente il giovane macedone riesce a prendersi la copertina all'ombra del Vesuvio. Un giocatore che con la cura Spalletti è diventato ...

