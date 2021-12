Il green pass sarà revocato a chi è positivo Italia unico caso in Ue Manca solo l’ok del Garante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – Ilai positivi al Sars-Cov-2: il ministero della Salute sta studiando questa misura sulla certificazione verde, non contemplata a livello Ue. Si attende il via libera deldella Privacy e poi si partirà con l’ennesima restrizione. Il governo corre ai ripari dopo alcuni fatti di cronaca di positivi in quarantena che con ilvalido se ne sono andati tranquillamente in giro.a chi è, misura non contemplata in Ue Quello a cui sta lavorando l’esecutivo Draghi è una revoca a tempo del, che non è contemplata in nessun Paese europeo. Infatti nella Ue vige solamente la legge ...