Il garante boccia lo sciopero generale Sindacati decisi | ' Saremo in piazza il 16'

Advertising

infoitinterno : Bollette, ecco un altro miliardo. Il Garante boccia lo sciopero ma Cgil e Uil non si fermano - giornali_it : Il Garante boccia lo sciopero ma Cgil e Uil non si fermano #10dicembre #QuotidianiNazionali #IlGiornale #Politica -

Ultime Notizie dalla rete : garante boccia

ilGiornale.it

L'autorità di garanzia ha bocciato la data scelta da Cgil e Uil: non rispetterebbe i tempi previsti per i servizi pubblici essenziali. i sindacati hanno - però - deciso di confermarlo con la garanzia ...Il presidente dell'autoritàdella commissione di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha mandato un richiamo alle segreterie generali delle due sigle sindacali. Chiede di ...Il Cdm porta a 3,8 miliardi lo stanziamento per calmierare i rincari. I sindacati confermano: in piazza il 16.Il Cdm porta a 3,8 miliardi lo stanziamento per calmierare i rincari. I sindacati confermano: in piazza il 16.