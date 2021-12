I camion di Daimler sgommano in borsa a Francoforte Mercedes riacciuffa la Volkswagen sulle Ipo automotive (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rombo dei motori di Daimler Truck&Buses al Dax30 di Francoforte: il più grande produttore di camion al mondo sgomma in borsa, passaggio che segna il tanto atteso scorporo da Daimler AG. Dopo la separazione in due entità indipendenti e la decisione di ribattezzarsi Mercedes-Benz focalizzata su auto e furgoni nel segmento lusso e premium, il titolo della controllata del colosso automobilistico tedesco che produce la Mercedes ha aperto a 28 euro e a metà mattinata scambia a 30,265 euro dopo aver toccato un massimo di 30,66. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rombo dei motori diTruck&Buses al Dax30 di: il più grande produttore dial mondo sgomma in, passaggio che segna il tanto atteso scorporo daAG. Dopo la separazione in due entità indipendenti e la decisione di ribattezzarsi-Benz focalizzata su auto e furgoni nel segmento lusso e premium, il titolo della controllata del colosso automobilistico tedesco che produce laha aperto a 28 euro e a metà mattinata scambia a 30,265 euro dopo aver toccato un massimo di 30,66. Segui su affaritaliani.it

