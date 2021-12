Fine vita, ddl in Aula il 13 dicembre: il centrodestra è compatto sul no (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il 13 dicembre il ddl sul Fine vita arriva all'esame della Camera, dopo l'ok al testo arrivato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Il via libera porta la firma di Pd, M5s, Italia Viva, Leu e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il 13il ddl sularriva all'esame della Camera, dopo l'ok al testo arrivato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Il via libera porta la firma di Pd, M5s, Italia Viva, Leu e ...

Advertising

TgLa7 : #Fine #vita, non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevol… - MediasetTgcom24 : Fine vita, le Commissioni approvano il ddl: sanatoria per i casi precedenti #Finevita - espressonline : Marco Cappato: «Enrico Letta sbaglia quasi tutto su fine vita ed eutanasia: il referendum si deve fare». L'intervis… - agora_dem : RT @hmAuroraFerreri: @agora_dem su disabilità e fine vita. Per essere protagonisti della propria vita, fino alla fine. Vi aspetto a Palermo… - LILITH24595979 : RT @patriGiancotti: La vita non ha giorni grigi, ma ci sono momenti in cui ti mancano i colori dentro. (A. Curnetta) Buon fine settimana… -