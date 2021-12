Federica Panicucci dà l’arrivederci a gennaio a Mattino 5 ma per Mediaset il ritorno sarà a febbraio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non è molto chiaro quello che sta succedendo in quel die i primi a non fare chiarezza sono proprio i protagonisti di questa vicenda. Oggidallo studio di5 ha salutato il suo pubblico visto che da lunedì Francesco Vecchi andrà in onda da solo, con5 News la versione, se così possiamo definirla, natalizia del programma. E’ stata anche la conduttrice a salutare il pubblico, dando però un arrivederci diverso. Infatti laha spiegato che tornerà in onda a, come si legge anche sui canali social del programma di Canale 5 mentre, nel comunicato stampa diffuso giorni fa, aveva parlato del rientro di, a. E’ chiaro che se non c’è chiarezza ...