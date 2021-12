F1 | Carlos Sainz | “Un venerdì complicato con il nuovo lay-out della pista | abbiamo molto da migliorare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Si chiudono senza particolari sorrisi perle prime prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, il pilotaFerrari ha vissuto una giornata non troppo lineare, con tempi lontani dalla vetta e la sensazione che non sia mai stato in grado di comporre un giro veloce davvero al suo livello. Per lo spagnolo, ilsullache si affaccia sul Golfo Persico, si chiude con una anonima nona posizione con il tempo di 1:24.844 a 1.153 dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. Il suo bilancio, al termine delle prime due ore di lavoro, si concentra sul fatto che ci sia ancora parecchio da fare per la sua SF21. “È stata una giornata impegnativa qui ad Abu Dhabi con il ...