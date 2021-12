Europa League 2021/2022, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Europa League 2021/2022 sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensare agli incontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio prima con i playoff e poi con gli ottavi di finale. Questi ultimi, di fatto, faranno ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco di tutte le migliori sedici squadre qualificate agli ottavi. LE squadre qualificate LIONE WEST HAM BAYER LEVERKUSEN MONACO SPARTAK MOSCA EINTRACHT FRANCOFORTE GALATASARAY STELLA ROSSA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensareincontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio prima con i playoff e poi con glidi. Questi ultimi, di fatto, faranno ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco dile migliori sedici. LELIONE WEST HAM BAYER LEVERKUSEN MONACO SPARTAK MOSCA EINTRACHT FRANCOFORTE GALATASARAY STELLA ROSSA SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 119 e 118 - #Napoli (119) e #Inter (118) sono le 2 squadre ad aver effettuato piú conclusioni nella fase a gironi d… - annatrieste : Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo fes… - CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - DaniLazarus89 : @tutticonvocati Non più tardi di 15 anni fa giocavano con Loria e Soncin, ora snobbano l'Europa League. Muoio ?? - pinareul : @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Ossia... Di 7 sq… -