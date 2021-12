Di Meglio (Gilda): “Le differenze con Europa sono abissali, si parla a chiacchiere ma non coi i fatti. Oggi inizia la lotta” (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il rinnovo del contratto è la questione principale poiché da lì si risolve questione la retributiva. Le differenze con Europa sono abissali. Noi siamo indietro rispetto agli impiegati della pubblica amministrazione e ci troviamo con 350 euro al mese di differenza lorde". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il rinnovo del contratto è la questione principale poiché da lì si risolve questione la retributiva. Lecon. Noi siamo indietro rispetto agli impiegati della pubblica amministrazione e ci troviamo con 350 euro al mese di differenza lorde". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Di Meglio (Gilda): “Le differenze con Europa sono abissali, si parla a chiacchiere ma non coi i fatti. Oggi inizia… - TecnicaScuola : La scuola sciopera ma la manovra è blindata, Di Meglio (Gilda): “Draghi ha concesso solo 600 milioni per l’universo… - AniefTorino : La scuola sciopera ma la manovra è blindata, Di Meglio (Gilda): “Draghi ha concesso solo 600 milioni per l’universo… - infoitinterno : Sciopero 10 dicembre, Di Meglio (Gilda): “50 euro netti sono una miseria per i docenti. Organico Covid? Solo pannic… - infoitinterno : Di Meglio (Gilda): “Scioperare non è inutile. La trovata della ‘dedizione degli insegnanti’ è un insulto e una barz… -