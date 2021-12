Democrazia pragmatica Dalla Farnesina l’Italia risponde a Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è vita oltre il Quirinale. La politica estera italiana ed europea si preparano a un banco di prova senza precedenti. Difficile ricordare a memoria d’uomo, almeno negli ultimi anni, un’Europa alle corde su così tanti fronti. La pandemia, le manovre militari russe e i venti di guerra al confine con l’Ucraina, una bolla di instabilità pronta a scoppiare in Nord Africa, in Libia e non solo. Un rumore di fondo nei palazzi romani impegnati ad arrovellarsi sul toto-nomi per il Colle. Quasi tutti. Fa eccezione la, il quartier generale della diplomazia italiana. Il giorno in cui Joeha chiamato a raccolta un “Summit per le democrazie” – messaggio in bottiglia per le autocrazie russa e cinese – il ministero ha voluto ricordare con un evento i “punti cardinali” della postura italiana nel mondo. Lo ha fatto il ministro Luigi Di Maio in occasione ...