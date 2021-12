Covid, la Premier ai club: “niente cene di Natale, allenamenti a gruppi in base allo stato vaccinale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) I focolai che hanno colpito Tottenham e Leicester hanno fatto tornare al calcio inglese e alla Premier League la paura del Covid. Il Telegraph scrive I protocolli Covid di emergenza devono essere reintrodotti nel calcio inglese nel tentativo di fermare la nuova variante Omicron del virus che sta provocando il caos. La Premier e la Lega hanno inviato una serie di raccomandazioni ai club: li hanno messi sull’attenti in merito alle feste di Natale e sull’importanza delle mascherine e del distanziamento sociale, e hanno consigliato di non superare il quarto d’ora per i messaggi. Entrambe le organizzazioni (Premier e Lega) suggeriscono che sarebbe saggio cancellare qualsiasi festa natalizia pianificata e limitare quelli al di fuori della “bolla” che interagiscono con i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) I focolai che hanno colpito Tottenham e Leicester hanno fatto tornare al calcio inglese e allaLeague la paura del. Il Telegraph scrive I protocollidi emergenza devono essere reintrodotti nel calcio inglese nel tentativo di fermare la nuova variante Omicron del virus che sta provocando il caos. Lae la Lega hanno inviato una serie di raccomandazioni ai: li hanno messi sull’attenti in merito alle feste die sull’importanza delle mascherine e del distanziamento sociale, e hanno consigliato di non superare il quarto d’ora per i messaggi. Entrambe le organizzazioni (e Lega) suggeriscono che sarebbe saggio cancellare qualsiasi festa natalizia pianificata e limitare quelli al di fuori della “bolla” che interagiscono con i ...

