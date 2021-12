Covid: in Lombardia 3.474 nuovi positivi, 143 a Bergamo, 21 i decessi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 3.474 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, a fronte dei 161.186 tamponi effettuati. A Bergamo, secondo il report giornaliero della Regione, i nuovi casi sono 134 in più rispetto a ieri. Tre persone in più sono ricoverate in terapia intensiva, dove ci sono 139 pazienti, mentre nei reparti dedicati sono 1.124, 40 più di ieri. Ventuno i deceduti nelle ultime 24 ore. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 161.186, totale complessivo: 21.721.241 – i nuovi casi positivi: 3.474 – in terapia intensiva: 139 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.124 (+40) – i decessi, totale complessivo: 34.545 (+21) I nuovi casi per provincia Milano: 1150 di cui 439 a Milano città; Bergamo: 143; Brescia: 379; Como: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 3.474 ial Coronavirus in, a fronte dei 161.186 tamponi effettuati. A, secondo il report giornaliero della Regione, icasi sono 134 in più rispetto a ieri. Tre persone in più sono ricoverate in terapia intensiva, dove ci sono 139 pazienti, mentre nei reparti dedicati sono 1.124, 40 più di ieri. Ventuno i deceduti nelle ultime 24 ore. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 161.186, totale complessivo: 21.721.241 – icasi: 3.474 – in terapia intensiva: 139 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.124 (+40) – i, totale complessivo: 34.545 (+21) Icasi per provincia Milano: 1150 di cui 439 a Milano città;: 143; Brescia: 379; Como: ...

