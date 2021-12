Covid, fra tutti quelli Ue, il nostro Paese non preoccupa l’Ecdc, che ci definisce di “scarsa preoccupazione” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Almeno per quel che riguarda l’Italia, una volta tanto una notizia positiva, stando infatti all’ultimo rilevamento effettuato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in merito all’andamento della curva epidemiologica nei paesi Ue, il nostro Paese risulta trovarsi all’ultimo posto con un livello di “scarsa preoccupazione”. Diversamente, è invece risultato essere “molto alto” (con un rapporto di 8,3 su 10), il livello complessivo dell’area Europea Nello specifico, quello reso pubblico dall’Ecdc, è il monitoraggio corrispondente alla settimana 48 (terminata domenica 5 dicembre), che come sempre contiene le previsioni relative ai 14 giorni successivi. Dunque, se riferiamo alla settimana 49, s’intenderà quella che terminerà il 12 dicembre, e così via. L’Ecd: “Tasso di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Almeno per quel che riguarda l’Italia, una volta tanto una notizia positiva, stando infatti all’ultimo rilevamento effettuato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in merito all’andamento della curva epidemiologica nei paesi Ue, ilrisulta trovarsi all’ultimo posto con un livello di “zione”. Diversamente, è invece risultato essere “molto alto” (con un rapporto di 8,3 su 10), il livello complessivo dell’area Europea Nello specifico, quello reso pubblico dal, è il monitoraggio corrispondente alla settimana 48 (terminata domenica 5 dicembre), che come sempre contiene le previsioni relative ai 14 giorni successivi. Dunque, se riferiamo alla settimana 49, s’intenderà quella che terminerà il 12 dicembre, e così via. L’Ecd: “Tasso di ...

