Conte | “Campo largo con Renzi e Calenda? Impossibile ragionare con chi vuole distruggere il M5s | non c’è prospettiva politica”

"Renzi e Calenda? Basta leggere le loro uscite, sono interlocutori politici che non hanno nessun senso di responsabilità e consapevolezza nel rispettare un movimento che ha preso il 33% da parte dei cittadini italiani". Sono le parole di Giuseppe Conte, intervistato dall'agenzia di stampa Adnkronos, durante Adnkronos Live, in merito a un'ipotetica alleanza di centrosinistra con, tra gli altri, Italia viva e Azione. "È Impossibile ragionare con chi ha l'obiettivo di distruggere il M5s – ha proseguito Conte – non c'è prospettiva politica".

