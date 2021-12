Catania, violentata dagli amici dell’ex fidanzato e ricattata con i video: li denuncia e li fa arrestare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Violenze sessuali, video hard e ricatti. A Catania i carabinieri hanno arrestato quattro giovani perché indagati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ed estorsione. Catania, violenze di gruppo e ricatti La vittima, una ventenne, era la fidanzata di uno di loro. Ha avuto il coraggio di denunciare tutto, portando all’arresto dei quattro. Dall’ex ragazzo sarebbe stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con altri. Dietro la minaccia della diffusione di un loro video ‘hard’ girato con un telefonino in un garage. Filmato che sarebbe stato anche utilizzato per chiederle soldi. C’è anche un sedicenne indagato per stupro dalla Procura per i minorenni di Catania LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Violenze sessuali,hard e ricatti. Ai carabinieri hanno arrestato quattro giovani perché indagati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti. Ed estorsione., violenze di gruppo e ricatti La vittima, una ventenne, era la fidanzata di uno di loro. Ha avuto il coraggio dire tutto, portando all’arresto dei quattro. Dall’ex ragazzo sarebbe stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con altri. Dietro la minaccia della diffusione di un loro‘hard’ girato con un telefonino in un garage. Filmato che sarebbe stato anche utilizzato per chiederle soldi. C’è anche un sedicenne indagato per stupro dalla Procura per i minorenni diLEGGI ...

SecolodItalia1 : Catania, violentata dagli amici dell’ex fidanzato e ricattata con i video: li denuncia e li fa arrestare - Lasiciliaweb : Violentata e filmata dal branco Gravina di Catania. Il video come ricatto per non rivelare i tradimenti del fidanza… - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Violentata dagli amici del fidanzato e ripresa in video per ricatto: ventenne fa arrestare quattro coetanei - NewSicilia : #Newsicilia SHOCK A #CATANIA - 20ENNE VIOLENTATA DA 4 GIOVANI TRA CUI L'EX, DAL VIDEO ALLA STORIA - silviaindump : RT @romatoday: Violentata dagli amici del fidanzato e ripresa in video per ricatto: ventenne fa arrestare quattro coetanei -