Benvenuto sulla Terra, la nuova docu-serie con Will Smith sbarca su Disney+ (Di venerdì 10 dicembre 2021) A partire dall’8 dicembre, Disney+ ha aggiunto un nuovo titolo al suo repertorio. Stiamo parlando di Benvenuto sulla Terra, una docu-serie targata National Geographic e avente come protagonista Will Smith. L’attore si tufferà in un’avventura incredibile, dove esplorerà gli angoli più assurdi e meravigliosi del nostro pianeta. Ari Hendel, nei panni di co-produttore esecutivo, ha mostrato grande entusiasmo per il progetto: Lui è qui per essere con e come noi, ma ovviamente è Will Smith, quindi è più affascinante, eloquente e divertente Anche Jane Root non ha potuto fare a meno di elogiare Will Smith per il modo in cui ha affrontato questo incredibile viaggio: Si è buttato in questa ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) A partire dall’8 dicembre,ha aggiunto un nuovo titolo al suo repertorio. Stiamo parlando di, unatargata National Geographic e avente come protagonista. L’attore si tufferà in un’avventura incredibile, dove esplorerà gli angoli più assurdi e meravigliosi del nostro pianeta. Ari Hendel, nei panni di co-produttore esecutivo, ha mostrato grande entusiasmo per il progetto: Lui è qui per essere con e come noi, ma ovviamente è, quindi è più affascinante, eloquente e divertente Anche Jane Root non ha potuto fare a meno di elogiareper il modo in cui ha affrontato questo incredibile viaggio: Si è buttato in questa ...

